DIRETTA/Sassuolo-Spezia (0-0), risultato LIVE Serie A

Seguite in tempo reale il match di Serie A tra Sassuolo e Spezia: ecco dove vederla in Tv e streaming

LIVE: Sassuolo-Spezia 0-0

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Spezia, gara valida per la 30^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, venerdì 18 marzo, alle ore 18:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Spezia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez M.; Berardi, Defrel, Traoré; Scamacca. A disposizione: Pegolo, Vitale, Rogerio, Oddei, Ayhan, Peluso, Ruan, Matheus Henrique, Magnanelli, Harroui, Ceide, Ciervo. Allenatore: Alessio Dionisi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Reca, Nikolau, Erlic, Amian; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Agudelo, Kovalenko, Nguiamba, Sher, Nzola, Antiste, Podgoreanu. Allenatore: Thiago Motta

Sassuolo-Spezia in tv

Sassuolo-Spezia, live dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà trasmessa in tv in esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

La telecronaca della sfida è affidata ad Alessandro Iori, con l’ex calciatore Alessandro Budel nel ruolo di commentatore tecnico.