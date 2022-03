METEO BACOLI/Giornata nuvolosa con possibili piogge

Il Meteo a Bacoli e le temperature

Ultimo aggiornamento il 18 marzo ore 15:00

A Bacoli oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2283m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Napoli Ovest – Campi Flegrei

VENERDI’: un’area di bassa pressione di matrice afro-mediterranea determina un peggioramento su Sicilia e Calabria, in particolare sui versanti ionici, apportando piogge e rovesci su Locride, Peloritani ed Etna. In Campania nuvolosità alta e stratiforme in transito; scarsa la probabilità di fenomeni significativi, salvo locali e deboli piogge su Appennino, Avellinese, Cilento e Salernitano. Temperature in lieve aumento, venti moderati dai quadranti orientali, tendenti a ruotare da ENE in Campania, da SE su Calabria e Sicilia.

Fonte: 3BMeteo