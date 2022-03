Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 19 Marzo 2022: le previsioni di tutti i segni

Leggete le anticipazioni per le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per domani, sabato 19 marzo 2022

Ariete

Amore/relazioni: Le comunicazioni con il coniuge dovrebbero migliorare e quindi evitare interferenze da parte di terzi o gelosia. Non essere così sospettoso; chiarire tutti i dubbi e risolvere i problemi con i tuoi cari. Salute: Se hai problemi di salute dovresti consultare il tuo medico ed evitare di prendere decisioni da solo. Lavoro: Essere motivati ad affrontare nuove sfide ti porterà al successo nonostante alcuni ostacoli e trappole da parte dei rivali. Non è consigliabile correre rischi con aziende troppo innovative. Denaro: Esplorare nuovi modi di investire e risparmiare ti permetterà di recuperare il ritardo su tutto ciò che riguarda la finanza. Consultare i professionisti.

Toro

Amore/relazioni: Le comunicazioni con la famiglia e il coniuge dovrebbero essere migliorate; ascoltare molto e parlare poco da parte tua non ti aiuterà a conoscerti meglio; è tempo di spiegare, esporre e parlare di più. La tua famiglia ti ringrazierà. Salute: Evita di cadere nella vita sedentaria. Fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia vi permetterà di rilassarvi e riflettere. Lavoro: Le nuove imprese, o aziende, potrebbero incontrare molti ritardi ed eventi imprevisti che rovinerebbero i loro piani ben congegnati. Essere motivati ti permetterà di superare tutti i tipi di ostacoli. Denaro: Riceverai buone notizie da un prestito, o credito, o dalla risoluzione di una questione legale.

Gemelli

Amore/relazioni: Evitare di aggiungere carburante a qualsiasi fuoco aperto nell’area familiare; confidate che le tempeste presto si placheranno e sarete in grado di godere della solita armonia e pace nella casa di famiglia. Non entrare in provocazioni. Salute: Ha un sacco di energia accumulata che dovrebbe essere incanalata praticando sport o facendo lunghe passeggiate. Evita tutti i tipi di eccessi nel cibo e nelle bevande, ma anche nelle abitudini di vita malsane. Lavoro: Il lavoro e gli affari continueranno a occupare una parte del tuo tempo libero. Puoi consolidare il tuo lavoro e anche optare per nuove promozioni, ma tutto in cambio di continuare nella stessa linea di buon lavoro di prima. Denaro: Evita spese onerose, o dovrai fare tagli in futuro.

Cancro

Amore/relazioni: Evita di rifugiarti nella torre d’avorio della tua famiglia. È importante condurre una vita sociale più attiva se vuoi recuperare il tempo e lo spazio che hai dato alla famiglia nella tua giornata. Un atteggiamento positivo ti permetterà di attraversare alcune barriere interiori. Salute: Si può soffrire di mal di schiena o sciatica se si continua a superare i limiti della vostra resistenza fisica. Lavoro: Avrai il vento che soffia a tuo favore quando si tratta di optare per nuove promozioni, o promozioni, e allo stesso tempo continuerai a guidare i tuoi progetti, o aziende, al successo. E susciterà un po’ di invidia, o gelosia, tra i suoi coetanei. Denaro: Prima di mettere a rischio i propri risparmi in investimenti eccessivamente vantaggiosi, sarebbe consigliabile ascoltare i consigli forniti dagli specialisti finanziari.

Leone

Amore/relazioni: Nelle relazioni coniugali non mostreranno sempre abbastanza obiettività, che a volte porterà alla perdita di fiducia nella coppia. Evitare di persistere nell’errore; questo non ti aiuterà a migliorare le tue relazioni con i tuoi figli, o con i genitori e i nonni. Salute: Essere in buona forma fisica significa aver seguito discipline molto specifiche e sane. Diventerà un esempio da seguire. Lavoro: Non saranno buone idee che ti mancano quando sviluppi i tuoi progetti; né la fiducia in se stessi per portare avanti tutto. Tuttavia, è importante avere il sostegno dei colleghi del gruppo di lavoro. Denaro: Sebbene lo stato dei tuoi beni rimanga sano e in aumento, non è consigliabile abbassare la guardia con le spese o perderai il controllo del budget.

Vergine

Amore/relazioni: Non ti farà bene preoccuparti di ciò che accadrà in futuro. Forse non sta valutando abbastanza tutto ciò che ha raggiunto finora, né ciò che ha in mente di costruire con il domani in mente. Rilassati; tutto andrà meglio del previsto. Salute: C’è il rischio di lievi problemi di salute a causa di qualche debolezza; consultare il proprio medico e seguire il suo consiglio. Lavoro: C’è il rischio di cadere in un mare di dubbi prima di fare passi avanti; potrebbe non avere un margine di manovra per rettificare. Se il tuo istinto ti dice che sei sulla strada giusta, ascoltalo. Denaro: Sarà preoccupato per la sua situazione materiale, ma presto scoprirà che le sue paure sono infondate. Rimani prudente con le spese.

Bilancia

Amore/relazioni: Le preoccupazioni occuperanno gran parte del tuo tempo libero; ma presto entrerà in una sfaccettatura molto costruttiva, e quindi realistica; e sarai in grado di apprezzare di più tutto ciò che hai. L’armonia e l’equilibrio li troveranno nella tua vita amorosa. Salute: Dovresti dormire più ore e lavorare meno ore. Evita di portare il lavoro a casa; e la tua salute ti ringrazierà. Lavoro: Avere buone idee non sarà sufficiente se non sai come dimostrare i vantaggi ai tuoi coetanei. Dovrai correre dei rischi quando si tratta di portarli avanti; è consigliabile essere prudenti e confidare nel loro buon lavoro. Denaro: Il gioco d’azzardo sarà molto favorito in piccole e medie quantità. Evita spese superflue.

Scorpione

Amore/relazioni: È un buon momento per conquistare la persona che hai in mente; e anche per fare pace con il tuo coniuge. Se hai commesso errori avrai tutto a tuo favore per correggerli. Assicurati di visitare i tuoi genitori e nonni. Salute: Imparare a rilassarsi, fare sport o yoga, ti permetterà di liberarti dallo stress e recuperare le ore di sonno necessarie per ogni età. Lavoro: Quando al lavoro tutto va bene, nella tua vita personale va molto meglio. Evita di assumerti molte responsabilità se non sei sicuro di gestirle tutte. Non potrai contare sul supporto dei tuoi coetanei. Denaro: Lo stato del suo patrimonio continuerà ad aumentare se rimane in quella linea di spesa come prima.

Sagittario

Amore/relazioni: La tua vita amorosa prenderà una svolta verso più impegni; e se non sei sicuro di accettarli, non esitare a prenderti un po ‘di tempo per riflettere ed evitare di ferire alcune sensibilità. Lasciatevi trasportare dalle circostanze del momento. Salute: C’è il rischio di problemi reumatici o articolari. Seguire il consiglio del medico. Lavoro: Essere in grado di condividere idee e piani, così come progetti su larga scala, con i tuoi colleghi nel gruppo di lavoro è uno dei tanti vantaggi di lavorare in team. Denaro: Evita di lasciarti trasportare da alcuni impulsi durante lo shopping, oppure dovrai fare alcuni tagli.

Capricorno

Amore/relazioni: La tua vita amorosa sarà piuttosto tumultuosa e sarà impossibile trovare stabilità se non sei disposto a farlo. Evita di dire quello che pensi ai tuoi genitori e ai tuoi nonni; le differenze generazionali avrebbero potuto aumentare. Salute: Il nervosismo può essere evitabile; adottare abitudini di vita molto sane sarà una buona opzione. Lavoro: Se vuoi progredire nel lavoro dovrai mostrare fino a che punto vanno i tuoi limiti. Esplorare nuovi argomenti e altri tipi di progetti ti permetterà di ampliare le tue conoscenze e optare per nuove promozioni. Denaro: Essere un buon amministratore dei beni familiari ti renderà un esempio da seguire. Non abbassare la guardia con le spese.

Acquario

Amore/relazioni: Alcuni membri della famiglia ti mostreranno la grande influenza che continui ad avere su di loro. È importante mantenere l’autorità sui membri sotto la loro responsabilità; ma allo stesso tempo sii flessibile e indulgente. Salute: Applicare moderazione nel cibo e nelle bevande ti permetterà di guadagnare in qualità della vita. Lavoro: Un’eccessiva fiducia nel tuo buon lavoro potrebbe rivoltarsi contro di te e potresti sentirti frustrato se ricevi critiche o se i tuoi progetti non sono stati compresi. Non drammatizzare; riprova e ora metti il meglio di te stesso. Denaro: Sarai in grado di risolvere alcuni problemi specifici relativi alle finanze. E sarai in grado di pagare vecchi debiti.

Pesci

Amore/relazioni: La tua vita amorosa potrebbe attraversare una crisi di conseguenze imprevedibili. Dedicare più attenzione al resto della famiglia ti aiuterà a compensare altri problemi. Non c’è posto migliore di casa. Salute: Sollevare il piede dal gas nella tua vita quotidiana ti permetterà di rilassarti con una certa frequenza. Lavoro: Quando si lavora in team non si dovrebbe competere con i colleghi; ma da condividere pensando sempre al bene di tutto il lavoro, e al prestigio dell’azienda. Denaro: Non intraprendere accordi finanziari eccessivamente vantaggiosi; seguire i consigli di specialisti del settore.

Fonte: Controcopertina